Имя Варданяна всплыло в еще одном грязном деле

В российских СМИ опубликована запись прослушки одного из разговоров бывшего высокопоставленного российского чиновника Анатолия Чубайса с Ильей Сучковым - предпринимателем, помогавшим возводить дворец Чубайса в Подмосковье.

Чубайс сообщает Сучкову, что поручил разработать и провернуть схему отмывания денег через продажу особняка в подмосковном Переделкино Рубену Варданяну.

Особняк стоимостью 35-36 млн долларов надо было продать приближенным Чубайса: Борису Минцу и его сыну за 7-8 млн долларов через швейцарскую подставную компанию, также принадлежащую Чубайсу. Компания затем должна была обанкротиться.

Однако у Чубайса и Сучкова что-то пошло не так, и им пришлось привлекать к этому делу Варданяна, которому поручили, используя некую «чарующую дипломатию», модернизировать схему продажи, дабы избежать уплаты части налогов, следует из прослушки.