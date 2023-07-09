Столтенберг рассказал, что предложат Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на брифинге, что на саммите Альянса в Вильнюсе могут согласовать будущее присоединение Украины без этапа ПДЧ (План действий по членству в НАТО).

Кроме того, на Западе должны принять программу поддержки, чтобы приблизить Украину к НАТО. По словам генсека, пока конечного решения нет, продолжаются консультации по решениям, которые будут приняты на саммите НАТО, однако он убежден, что там будет четкий сигнал относительно Украины.

Генсек НАТО отметил, что он предложил пакет, в который входят три элемента: программа практической поддержки, чтобы приблизить Украину к НАТО; создание Совета Украина - НАТО; отмена ПДЧ для Украины.

"Все страны НАТО соглашаются, что Украина станет членом НАТО. На саммите будут решения, которые прочно это подтвердят. Мы стремимся обсудить это с лидерами НАТО. Я надеюсь, что будет согласовано необходимое решение", - сказал Столтенберг.