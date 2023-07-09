Женоненавистника Габаева подозревают в нападении на российскую журналистку

Источники российских СМИ в Чечне сообщают о причастности к нападению на защитников Заремы Мусаевой начальника линейного отделения полиции в аэропорту Грозного Магомеда Габаева.

Согласно неофициальным источникам, Габаев (позывной «05») - приближенный главы Чечни Рамзана Кадырова и негласно выполняет некоторые поручения своего хозяина.

Собеседники издания рассказали, что ранее Габаев устраивал в Чечне нападения на женщин, ходивших по улицам с непокрытой головой (их обстреливали из пейнтбольных ружей).

Помимо этого, Габаев мог иметь отношение к охоте на гадалок, которую развернули в республике в свое время. Так, в феврале 2022 года на границе Чечни была похищена гадалка из Северной Осетии Римма Гаглоева. Женщина до сих пор не найдена.