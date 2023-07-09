Суд не сжалился над экс-депутатом

Как сообщил haqqin.az адвокат подсудимого Агиль Лайыдж, суд отклонил жалобу, сочтя ее необоснованной.

Бейдемирли был задержан Главным управлением по борьбе с организованной преступностью на основе жалобы гражданина. Один из граждан обратился в полицию с заявлением о том, что экс-депутат вымогал у него 50 тысяч манатов, в противном случае угрожая распространить порочащие гражданина кадры.

По словам жалобщика, 24 июня этого года он передал Бейдемирли 10 тысяч манатов, а последний не довольствовался этим и продолжал угрожать.