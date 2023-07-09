Зеленский все-таки поедет в Вильнюс

Президент Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе. Как сообщила в своем твиттере журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс, украинский лидер прибудет в литовскую столицу в среду, 12 июля.

"Зеленский отправится в Вильнюс, чтобы лично встретиться с лидерами НАТО на саммите военного альянса, к которому стремится присоединиться его страна, сообщают источники", - написала Джейкобс.

При этом отмечается, что визит президента Украины стоит ожидать 12 июля.