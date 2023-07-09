Производитель Leopard построит в Украине танковый завод

Rheinmetall, крупнейшее оборонное предприятие в Германии, также будет обучать украинских специалистов обслуживать танки и другую бронетехнику, произведенную на заводе. По словам Паппергера, здание построят в западной части страны.

Компания Rheinmetall, производитель танков Leopard, построит танковый завод в Украине в течение трех месяцев. Об этом CNN рассказал гендиректор концерна Армин Паппергер.

«[Украинцы] должны сами обеспечивать себя — если им всегда придется ждать, [пока] европейцы или американцы помогут им в течение следующих 10 или 20 лет… Это невозможно», — сказал он.

На заводе планируется выпускать и ремонтировать бронетранспортеры «Фукс», отметил Паппергер. Концерн Rheinmetall будет управлять заводом в партнерстве с украинским государственным оборонным концерном «Укроборонпром».

Паппергер также подчеркнул, что танковый завод можно защитить от нападения российской армии. «Сейчас много заводов, производящих военную продукцию [в Украине]. Это просто еще один — и мы можем защитить и его», — сказал он.

Ранее бывший президент РФ Дмитрий Медведев угрожал уничтожить любое предприятие Rheinmetall на территории Украины. «Руководство немецкого концерна Rheinmetall подтвердило намерение построить завод по производству танков на Украине. Пожалуйста, пришлите точные координаты будущего завода. Спасибо!» — писал он в твиттере на немецком языке.