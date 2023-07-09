Саммит «Свободный Иран» под Парижем: вспомнили и о Фазиле Мустафе
На фоне беспорядков во Франции в небольшом городке Овер-сюр-Уаз под Парижем прошел всемирный саммит «За свободу и демократию в Иране».
В штаб-квартире Национального совета сопротивления Ирана в изгнании, расположенной в этом городе, собрались политические лидеры и общественно-политические деятели ряда стран Ближнего Востока и Северной Африки, среди которых был также представитель Азербайджана.
На сайте организации иранских эмигрантов говорится о том, что «участники из разных стран и с разными идеологическими взглядами заняли на саммите единую позицию и выразили поддержку борьбе граждан Ирана за построение демократического общества, свободного от исламского экстремизма».
Эди Наемат, представлявший на саммите парламент Иордании, отметил, что народы Ближнего Востока были свидетелями многочисленных войн и трагедий, вызванных действиями иранского режима и связанных с ним сил, после чего заявил:
«Восстание иранского народа доказало свою эффективность, преемственность и широкомасштабный характер, охватив практически все слои иранского общества. Мы рядом с этим благословенным восстанием и приветствуем тех, кто его направляет и поддерживает. Для Ирана особенно важно иметь руководство, основанное на исламе, справедливости, свободе и уважении прав человека. Такое руководство освободит эту страну, создаст демократическую республику, власть в которой будет принадлежать народу, и обеспечит на основе взаимного уважения безопасность, мир и стабильные отношения с соседними странами».
Выступивший на саммите доктор Абде Саид Мохсен Аль-Моглас, генеральный секретарь Сената Йемена, поднял тему ополченцев-хуситов, продолжающих при поддержке Ирана свою преступную, деструктивную деятельность.
«Поэтому ваша победа – это и наша победа, - заявил Аль-Моглас, обращаясь к лидерам Национального совета сопротивления Ирана в изгнании. - Спасение региона и мировой экономики может быть достигнуто только путем прекращения правления нынешнего иранского режима и его доверенных лиц в регионе. Мы призываем всех, кто верит в свободу и мир во всем мире, поддержать Национальный совет сопротивления Ирана, его избранного президента, Марьям Раджави, и ее план из десяти пунктов по национальному спасению Ирана. Также предлагаем им поддержать законное правительство Йемена в его борьбе за освобождение страны от хуситов, являющихся орудием теократического режима Ирана. Призываем к миру, сосуществованию и поддержке устремлений иранского народа в его восстании и революции против правления верховного лидера Али Хаменеи и в отказе от любой формы диктатуры, особенно, в ее нынешней, религиозной форме».
Выступившая на саммите иракская правозащитница Ханан Абделатиф горячо поддержала отважных женщин Ирана, стойко поддерживающих на протяжении более сорока лет своих братьев-моджахедов, и их лидера, Марьям Раджави, деятельность которой, по словам Абделатиф, являет собой пример убежденной борьбы и упорства, достойный подражания.
«Прошло девять месяцев с тех пор, как отважные и стойкие женщины Ирана подняли славное восстание во главе с Марьям Раджави, лидером иранского Сопротивления, - сказала Ханан Абделатиф. - Мы в Ираке, как и вы в Иране, страдаем от этого преступного режима. Это террористический режим, контролирующий все аспекты жизни страны, а его преступные военизированные формирования опустошили экономику и общество не только Ирана, но и Ирака, превратив мою страну в гнездо для распространения терроризма и незаконного оборота наркотиков в регионе и мире».
В саммите также принял участие депутат Милли Меджлиса Рази Нуруллаев, подчеркнувший, что Тегеран занимается в Азербайджане террористической деятельностью, и рассказавший участникам форума о теракте в посольстве Азербайджана в Иране, а также о покушении на депутата Фазиля Мустафу.
«28 марта мой коллега в парламенте, Фазиль Мустафа, активный борец за свободу в Иране, стал жертвой покушения, которое было делом рук религиозных фанатиков, одурманенных фундаменталистской пропагандой Ирана. К счастью, ему удалось выжить. Однако моральные раны, нанесенные этим подлым покушением моему коллеге и народу моей страны, не затянутся до тех пор, пока мы не увидим, что в Иране победила свобода и демократия».
От имени Милли Меджлиса Азербайджана Рази Нуруллаев поддержал план из десяти пунктов, выдвинутый Национальным советом сопротивления Ирана, подчеркнув, что создание в Иране демократической республики отвечает интересам как иранского народа, так и народов всех стран региона.
«Правители Ирана утверждают, что они мусульмане, - начал свою речь депутат парламента Йемена Абдулвахаб Аль-Моавада. - Но их деятельность противоречит исламу. Свержение иранского режима необходимо как для народа Ирана, так и для народов региона. Я хочу обратиться ко всем исламским народам и мусульманам, придерживающимся разных убеждений. Народ Ирана стал первой жертвой репрессивного режима Велаят-и-Факих. Вот почему так важно признать, что нынешний режим Тегерана, открыто проповедующий фундаментализм и терроризм под знаменами ислама, является злейшим врагом нашей религии и всех мусульман».
В завершение саммита слово взяла избранный президент Национального совета Мариам Раджави.
«Эпоха деспотического правления шаха и мулл, характеризовавшаяся подавлением революций и движений в Иране, подошла к концу в XIV веке (по солнечному календарю), - сказала Раджави. - Сто лет монархии и религиозной тирании, отмеченные бесчисленными, кровавыми преступлениями против мусульман — это более чем достаточно. Так пусть же XV век войдет в историю под именем народа Ирана, под именем Республики и демократической революции в Иране, которая принесет свободу иранскому народу, а также мир и безопасность в регионе и во всем мире».