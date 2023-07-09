Саммит «Свободный Иран» под Парижем: вспомнили и о Фазиле Мустафе

Отдел информации 18:10

На фоне беспорядков во Франции в небольшом городке Овер-сюр-Уаз под Парижем прошел всемирный саммит «За свободу и демократию в Иране». В штаб-квартире Национального совета сопротивления Ирана в изгнании, расположенной в этом городе, собрались политические лидеры и общественно-политические деятели ряда стран Ближнего Востока и Северной Африки, среди которых был также представитель Азербайджана. На сайте организации иранских эмигрантов говорится о том, что «участники из разных стран и с разными идеологическими взглядами заняли на саммите единую позицию и выразили поддержку борьбе граждан Ирана за построение демократического общества, свободного от исламского экстремизма».

Эди Наемат, представлявший на саммите парламент Иордании, отметил, что народы Ближнего Востока были свидетелями многочисленных войн и трагедий, вызванных действиями иранского режима и связанных с ним сил, после чего заявил: «Восстание иранского народа доказало свою эффективность, преемственность и широкомасштабный характер, охватив практически все слои иранского общества. Мы рядом с этим благословенным восстанием и приветствуем тех, кто его направляет и поддерживает. Для Ирана особенно важно иметь руководство, основанное на исламе, справедливости, свободе и уважении прав человека. Такое руководство освободит эту страну, создаст демократическую республику, власть в которой будет принадлежать народу, и обеспечит на основе взаимного уважения безопасность, мир и стабильные отношения с соседними странами». Выступивший на саммите доктор Абде Саид Мохсен Аль-Моглас, генеральный секретарь Сената Йемена, поднял тему ополченцев-хуситов, продолжающих при поддержке Ирана свою преступную, деструктивную деятельность. «Поэтому ваша победа – это и наша победа, - заявил Аль-Моглас, обращаясь к лидерам Национального совета сопротивления Ирана в изгнании. - Спасение региона и мировой экономики может быть достигнуто только путем прекращения правления нынешнего иранского режима и его доверенных лиц в регионе. Мы призываем всех, кто верит в свободу и мир во всем мире, поддержать Национальный совет сопротивления Ирана, его избранного президента, Марьям Раджави, и ее план из десяти пунктов по национальному спасению Ирана. Также предлагаем им поддержать законное правительство Йемена в его борьбе за освобождение страны от хуситов, являющихся орудием теократического режима Ирана. Призываем к миру, сосуществованию и поддержке устремлений иранского народа в его восстании и революции против правления верховного лидера Али Хаменеи и в отказе от любой формы диктатуры, особенно, в ее нынешней, религиозной форме». Выступившая на саммите иракская правозащитница Ханан Абделатиф горячо поддержала отважных женщин Ирана, стойко поддерживающих на протяжении более сорока лет своих братьев-моджахедов, и их лидера, Марьям Раджави, деятельность которой, по словам Абделатиф, являет собой пример убежденной борьбы и упорства, достойный подражания. «Прошло девять месяцев с тех пор, как отважные и стойкие женщины Ирана подняли славное восстание во главе с Марьям Раджави, лидером иранского Сопротивления, - сказала Ханан Абделатиф. - Мы в Ираке, как и вы в Иране, страдаем от этого преступного режима. Это террористический режим, контролирующий все аспекты жизни страны, а его преступные военизированные формирования опустошили экономику и общество не только Ирана, но и Ирака, превратив мою страну в гнездо для распространения терроризма и незаконного оборота наркотиков в регионе и мире».