Государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин, находящийся с визитом в Азербайджане, посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов. Пьетро Паролин посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения и почтил его память. Кардинал также посетил могилы шехидов, погибших за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь».

Затем государственный секретарь Святого престола побывал в Центре Гейдара Алиева. Директор Центра Гейдара Алиева Анар Алекперов проинформировал гостя о направлениях деятельности Центра и проводимых здесь выставках.

В Центре также состоялась встреча Паролина с министром культуры Азербайджана Адилем Керимли. На встрече были обсуждены текущие отношения между Азербайджаном и Ватиканом, проекты в области культуры, в том числе вопросы сотрудничества между музеями и библиотеками.

В ходе встречи кардинал был приглашен на Всемирный форум по межкультурному диалогу, который пройдет в Баку в 2023 году.

Пьетро Паролин также посетил приют Сестер милосердия матери Терезы и католическую церковь Пресвятой Девы Марии.

В рамках визита, который продлится до 11 июля, государственный секретарь Святого престола также проведет встречи с представителями религиозных общин.