Украинцы взяли под контроль основные высоты вокруг Бахмута

Украинские Силы обороны смогли захватить основные господствующие высоты вблизи города Бахмут Донецкой области и уже несколько дней держат город под огневым контролем. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщила замминистра обороны Анна Маляр в Telegram.

По ее словам, ВСУ держат под огневым контролем все входы, выходы и перемещения россиян по городу. Маляр отметила, что это стало возможно благодаря тому, что, продвигаясь вперед, Силы обороны Украины взяли под контроль основные господствующие высоты вокруг Бахмута.

7 июля Маляр заявляла, что россияне в Бахмуте попали в ловушку и не могут покинуть город из-за действий ВСУ.