В Кремле заявили, что Россия высоко ценит позицию Алиева

Москва не раз заявляла о недопустимости политизации спорта и высоко ценит аналогичную позицию руководства Азербайджана. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Движение неприсоединения по итогам министерского заседания в Баку приняло по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева декларацию, в которой говорится, что члены организации ожидают политически нейтральные Олимпийские и Паралимпийские игры в Париже в 2024 году.

«Мы высоко ценим позицию руководства Азербайджана, разделяем ее. Мы неоднократно заявляли о недопустимости политизации спорта», - заявил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил благодарность Ильхаму Алиеву за инициативу принятия данной резолюции. В пресс-службе МОК подчеркнули, что тезисы декларации полностью соответствуют рекомендациям комитета по участию в международных соревнованиях атлетов из России и Беларуси.