Даст ли Турция Швеции зеленый свет в НАТО?
В Вильнюсе стартовала трехсторонняя встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона и генсека НАТО Йенса Столтенберга. Участники переговоров обсуждают тему вступления Стокгольма в Североатлантический альянс. Об этом сообщает Anadolu.
Согласно информации, инициатором консультаций выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Президент Турции находится в столице Литвы для участия в работе саммита НАТО, который начнет свою работу 11 июля.
После турецкий лидер встретится с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.