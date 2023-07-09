У конкурента Twitter уже 100 миллионов пользователей

Как сообщает сервис Quiver Quantitative, на следующий день после запуска программы показатель составил 10 миллионов, три дня назад – 60 миллионов, два дня назад – 83 миллиона, 24 часа назад – 93 миллиона.

За первые после запуска пять дней социальную сеть Threads корпорации Meta скачали 100 миллионов пользователей. И это несмотря на то, что приложение не вышло в Евросоюзе из-за опасений по поводу соблюдения местных правил о конфиденциальности данных.

У конкурента Threads, сервиса микроблогов Twitter, 1,3 миллиарда аккаунтов, но только 368,4 миллиона из них – активные пользователи.

Компания Twitter Илона Маска уже отреагировала на выход конкурента: юрист Twitter отправил Цукербергу письмо, в котором обвинил компанию миллиардера в переманивании сотрудников для создания аналога соцсети. Издание Semafor пишет со ссылкой на письмо юриста Twitter Алекса Спиро гендиректору Meta Марку Цукербергу, что Twitter угрожает подать в суд на Meta, обвиняя ее в переманивании сотрудников для создания аналога приложения.

Приложение для микроблогов Threads создано на базе Instagram, из последней пользователи могут перенести личные данные, аватар и подписки. В аннотации к сервису указано, что Threads – текстовое приложение для общения в Instagram. Это «место, где сообщества собираются вместе, чтобы обсудить все, от тем, которые волнуют сегодня, до того, что будет в тренде завтра». Приложение функционирует аналогично Twitter – содержит текстовые сообщения, которые можно лайкать, комментировать их и делиться ими. Пользователи Threads могут использовать свои учетные записи в Instagram, сохранив имя пользователя.