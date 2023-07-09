Спецназ Кадырова возле Бахмута пока не видели

Украинские военные пока не видели возле Бахмута бойцов «Ахмата». Об этом заявил командир украинского батальона «Свобода» Петр Кузык в эфире «Радио Свобода», комментируя заявления главы Чечни Рамзана Кадырова о передислокации бойцов спецназа «Ахмат» на окраине Бахмута.

«Они не являются чем-то серьезным, поскольку это, по сути, хорошо вооруженная личная полиция Кадырова, которая, возможно, хорошо справляется в спортивном зале, хорошо экипирована, но у них нет серьезных специалистов. Возможно, это новосформированные подразделения, однако, как показывает практика, они не умеют работать вместе комплексно с артиллерией, с серьезным системным подходом», – рассказал Кузик.