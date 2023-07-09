Разведка Британии о высокой смертности россиян на войне

Россия теряет на войне с Украиной в среднем 400 человек в день. Эту цифру можно было бы снизить в два раза, если бы раненым оказывалась качественная медицинская помощь, говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании.

Аналитики отмечают, что Россия переживает «кризис военно-медицинского обеспечения». Помимо этого, рост потерь подорвал возможность оказания полноценных медуслуг гражданскому населению, особенно в граничащих с Украиной регионах, утверждает британская разведка, добавляя, что, по всей вероятности, многие специализированные госпитали зарезервированы для раненых военных.

Аналитики также ссылаются на данные руководителя учебного центра тактической медицины концерна «Калашников» Артема Катулина. Он подтверждал нехватку медицинских специалистов на войне, отмечая, что больше половины российских солдат, которые погибли в Украине, умерли из-за неграмотного оказания медицинской помощи. По той же причине многие солдаты стали инвалидами.

«Более 30% ампутаций произведены из-за неправильного наложения жгута, более 50% всех смертей произошли не от жизнеугрожающих ранений», — говорил Катулин. По его словам, основными проблемами в сфере медицинского обеспечения на фронте остаются уровень подготовки в области оказания первой помощи и наличие возможности быстро доставить раненых до госпиталей.