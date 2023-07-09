Генпрокурор встретился с военными в Нахчыване фото; видео
Генпрокурор Кямран Алиев в рамках визита в Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана посетил воинскую часть Отдельной общевойсковой армии, расположенную в Садаракском районе.
Согласно сообщению, опубликованному на сайте Минобороны Азербайджана, Кямран Алиев поинтересовался организацией службы личного состава, бытовыми условиями, ознакомился с состоянием азербайджанских позиций на наблюдательном пункте, текущими топографическими и тактическими условиями.
Во время встречи военнослужащим вручили подарки.