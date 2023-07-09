Зачем Индия закупает много оружия у США

Индия закупает у США оружие на миллиарды долларов. Нью-Дели хочет сместить свою зависимость от российского оборонного оборудования и двигаться в сторону стран Запада. Об этом пишет Reuters.

«Индия является крупнейшим импортером оружия в мире, но почти все его основные закупки оружия теперь включают в себя положение о совместном производстве или передаче технологий», - говорится в опубликованной агентством статье.

Отмечается, что война России против Украины привела к срыву некоторых военных поставок в Индию, что усугубило давнее стремление Нью-Дели диверсифицировать импорт или заменить его отечественной техникой.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, за последние 20 лет Индия закупила оружия на сумму более 60 млрд долларов, из которых 65%, или почти 39 млрд долларов пришлось на Россию.

Министр обороны Раджнат Сингх заявил, что Индия намерена заказать оружие у отечественной военной промышленности на сумму более 100 млрд долларов в течение следующего десятилетия. «Это реальность, что мы должны уменьшить зависимость от России», - на анонимных условиях сказал высокопоставленный офицер Индии.

Индия объявила о значительных закупках американского оборонного оборудования во время визита премьер-министра Нарендры Моди в Вашингтон в прошлом месяце, включая заказ двигателей GE для истребителей на сумму более одного миллиарда долларов. Также обсуждается возможная сделка на 3 млрд долларов по беспилотникам MQ-9B SeaGuardian.