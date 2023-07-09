Африка обратилась к Путину: покажите «желание к миру»

Африканские лидеры призвали президента РФ Владимира Путина показать свое желание двигаться к миру до того, как они соберутся на саммит Россия - Африка в Санкт-Петербурге в конце этого месяца. Об этом заявил президент Сенегала Маки Саль в интервью газете Financial Times, опубликованном в понедельник, 10 июля.

По словам Саля, это требование было доведено до российского лидера в рамках африканской миротворческой миссии в Украину и Россию в июне. «До следующего саммита Россия - Африка Путин должен предпринять какие-то действия, чтобы показать свое желание двигаться вперед хотя бы в гуманитарном плане», - заявил президент Сенегала.

Саль сказал, что дальнейшие обмены военнопленными и возвращение в Украину детей, похищенных россиянами, «могут стать очень хорошим сигналом».

На вопрос, выразил ли Путин какое-либо стремление к миру, сенегальский лидер ответил: «Во время этого саммита, возможно, мы сможем провести еще одну встречу и добиться некоторого прогресса. Это то, на что мы надеемся».

16 июня лидеры и представители семи стран Африки представили в Киеве свой мирный план президенту Украины Владимиру Зеленскому, а 17 июня делегацию континента принял в Санкт-Петербурге Владимир Путин. Мирная инициатива, предложенная ими, включала в себя, в том числе необходимость достижения мира «с помощью переговоров и дипломатическими средствами», окончание боевых действий «как можно скорее», «деэскалацию конфликта с обеих сторон», «уважение суверенитета государств и народов в соответствии с Уставом ООН» и «гарантии безопасности для всех стран».