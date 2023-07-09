Навальный рассказал, как ему 100 дней подряд включали послание Путина

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный рассказал, что ему в колонии 100 дней подряд каждый вечер включали послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию от 21 февраля. Об этом пишет The Insider.

«Говорю нашему замполиту: ну, вы нормальные вообще? Ставьте разного Путина, разве мало речей он говорил? Ответ потряс своей логикой: это ежегодное послание от 23-го года. Значит, его надо слушать весь 23-й год. Выйдет следующее обращение — будем слушать его», — написал Навальный.

Навальный обратился в суд с требованием объяснить, на каком основании ему постоянно включают послание Путина. Суд объяснил, что это предписано инструкцией по воспитательной работе. Однако в ответ на вопрос, являются ли слова Путина воспитанием, ответили, что нет.