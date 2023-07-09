«Нефтчи» подписал контракт с прославленным Адрианом Муту

Бакинский «Нефтчи» подписал контракт с Адрианом Муту, одним из перспективных специалистов в Европе. По итогам переговоров руководство клуба смогло убедить румынского специалиста благодаря представленным планам и будущим амбициозным проектам.

В румынских СМИ публиковались различные заявления о возможных доходах Муту в «Нефтчи», однако, по имеющейся информации, зарплата, которую он будет получать в бакинском клубе, намного меньше, чем предполагалось ранее.

Муту начал карьеру тренера в 37 лет, его последним местом работы был бухарестский «Рапид». Кроме этого, он в разное время работал в румынских клубах «Волунтари», «Университате Крайова», а также в ОАЭ («Аль-Вахдат») и молодежной сборной Румынии.

Как футболист Муту выступал за такие клубы, как «Интер», «Верона», «Парма», «Ювентус» и «Фиорентина», «Челси». Его наставниками были Марчелло Липпи, Клаудио Раньери, Жозе Моуринью, Фабио Капелло и Чезаре Пранделли.

Муту отдает предпочтение агрессивной игре, прививает своим командам тактику, основанную на атаке и прессинге. По мнению многих футбольных комментаторов и экспертов, Муту способен возглавить даже клуб из серии А.