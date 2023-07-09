Азербайджанская легкоатлетка стала чемпионом мира среди паралимпийцев

В Париже проходит чемпионат мира по легкой атлетике среди паралимпийцев.

Сегодня азербайджанская спортсменка Ламия Велиева стала победительницей соревнований в беге на 100 метров. Она показала результат 11,99 секунды.

Ламия выступала в категории T13, в которую включены спортсмены с нарушением зрения.

Она является паралимпийской чемпионкой Токио-2020 в беге на 400 метров и серебряным призером в беге на 100 метров.

Интересно, что Велиева продолжает выступать и среди спортсменов с нормальным зрением. Так, она участвовала на недавних Европейских играх в Кракове, где среди спортсменов третьей европейской лиги показала 5-й результат.

Возвращаясь к делам паралимпийским, стоит сказать, что Ламия завоевала лицензию на Паралимпиаду-2024 в Париж. Вчера такого же успеха добился Олохан Мусаев. В толкании ядра он занял 4-е место и тоже попал на Паралимпиаду.