Посол США: Израиль съезжает с катушек

Посол США в Израиле Томас Найдс, покидающий свой дипломатический пост, в интервью рассказал о взаимоотношениях между левой американской администрацией и правым израильским правительством. Его заявления приводят израильские СМИ.

По словам Найдса, администрация Байдена «не может не вмешиваться во внутренние дела Израиля, глядя, как страна съезжает с катушек из-за этой юридической реформы».

Найдс заявил, что отправлял премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху предостережения с просьбой «притормозить» и «замедлить темп».