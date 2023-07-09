Застрелен командир подлодки, с которой запускали «Калибры» по Украине

Киллер подкараулил 42-летнего капитана 2-го ранга на утренней пробежке около спорткомлекса «Олимп» и четыре раза выстрелил ему в спину и грудь. Ржицкий скончался на месте. Преступнику удалось скрыться. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Baza отмечает, что, вероятно, киллер давно следил за Ржицким, знал его маршруты, а также специально выбирал место, где нет камер наблюдения. Сейчас сотрудники полиции отсматривают видео, полученные с устройств на ближайших зданиях, но на данный момент зацепок не обнаружено.

Согласно открытым данным, Ржицкий также командовал подводной лодкой «Краснодар». В Киеве его обвиняли в запуске ракет «Калибр» по территории Украины.