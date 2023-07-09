Депутат раскритиковал министра и Общественный совет при Миннауки

«Свою деятельность в Общественном совете при Министерстве науки и образования считаю невозможной и потому слагаю с себя полномочия члена Совета». Об этом в своих соцсетях написал депутат Милли Меджлиса Этибар Алиев.

«Сегодня состоялось заседание Общественного совета при Министерстве науки и образования. За день до заседания я предложил обсудить с министром науки и образования Эмином Амруллаевым вопрос о размещении моей личной переписки WhatsApp в аккаунтах в соцсетях, близких к министерству. Считаю обнародование частной переписки министром противоречащим моральным, этическим и правовым принципам. Это также противоречит статье 32 Конституции Азербайджана, принципу неприкосновенности личной жизни. Несмотря на мои настойчивые требования на заседании, вопрос не был внесен в повестку дня.

Между тем члены Общественного совета, отклонив мое предложение, раскритиковали мое отношение к заявлению министра о том, что «60 процентов лиц, не являющихся молодыми людьми старше 25 лет, не понимают смысла прочитанного текста», и стали изощренно его защищать. Такие шаги членов Совета противоречат философии «Закона об общественном участии».

Одним из моих предложений было обеспечить участие министра в заседании. Никакой реакции на это предложение не последовало. Сегодняшнее обсуждение еще раз показало, что Общественный совет находится под влиянием одного человека (Эмина Амруллаева) и занимается лишь его защитой. Было очевидно, что члены Совета получили указания от министра. Хочу отметить еще один момент: Эмин Амруллаев не консультировался с Советом ни по одному из принципиальных вопросов, касающихся науки и образования.

Принимая все это за основу, считаю свою деятельность в Общественном совете при Министерстве науки и образования невозможной и выхожу из состава Совета», — пишет депутат.