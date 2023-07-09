Не дожидаясь ЕС: Венгрия заключила с Азербайджаном новые соглашения

Венгрия заключила с Азербайджаном необходимые договоренности о поставках газа и вскоре подпишет также контракт на хранение топлива. Об этом в понедельник, 10 июля, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым.

«Мы не ждем ЕС: мы заключили все необходимые соглашения с нашими азербайджанскими друзьями, которые начнут поставлять газ в Венгрию уже в этом году, - на первом этапе в объеме 100 млн куб. м до конца года. Мы даже близки к подписанию контракта на хранение 50 млн куб. м газа», - написал Сийярто в Facebook, опубликовав фотографии встречи с Шахбазовым.

Венгерский министр отметил, что «Азербайджан является одним из наиболее очевидных источников для диверсификации, но система газопроводов в Юго-Восточной Европе пока не позволяет осуществлять поставки в больших объемах». По словам Сийярто, Венгрия и другие страны обращались к руководству ЕС за финансовой поддержкой, чтобы решить эту проблему, но «брюссельские бюрократы и ухом не ведут».

Венгерская энергетическая компания MVM CEEnergy и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) 2 июня подписали в Баку соглашение, в соответствии с которым в Венгрию до конца года будет поставлено 100 млн куб. м азербайджанского газа. Ожидается, что в дальнейшем объемы поставок возрастут до 1-2 млрд куб. м в год.