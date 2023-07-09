Госдеп о переговорах Баку и Еревана

США поддерживают продолжение переговоров между Азербайджаном и Арменией, сказал в понедельник, 10 июля, во время брифинга пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.

«Мы по-прежнему верим в возможность достижения договоренности и надеемся на дальнейшие переговоры», - сказал он.

27-29 июня министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян провели двусторонние переговоры в Национальном учебном центре иностранных дел Джорджа Шульца в Арлингтоне. В Вашингтоне они встретились с госсекретарем Энтони Блинкеном и помощником президента и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.