НАТО утвердила план обороны на случай вторжения России

Страны НАТО достигли договоренности о региональных планах, в которых подробно описывается, как альянс будет реагировать на возможное российское вторжение, сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что НАТО в течение десятилетий не видела необходимости в крупномасштабных планах обороны, поскольку вела небольшие войны в Афганистане и Ираке и не видела реальной угрозы в России. Но на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину альянс пересмотрел свою позицию и хочет иметь все необходимые планы задолго до того, как может вспыхнуть конфликт с Россией.

Эти планы предусматривают указания для стран-участниц о том, как им следует совершенствовать свои вооруженные силы и материально-техническое обеспечение.

По оценкам официальных лиц НАТО, для полной реализации планов потребуется несколько лет, хотя они подчеркивают, что при необходимости альянс может немедленно вступить в бой.