Азер Алиев вместе со спортивной элитой на выборах президента Узбекистана

Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азербайджана Азер Алиев в роли наблюдателя принял участие во внеочередных президентских выборах в Узбекистане.

В числе наблюдателей в Ташкент наряду с Азером Алиевым прибыли и другие руководящие представители спортивных ведомств. В частности, президент Международной федерации киберспорта, генеральный директор Международной федерации дзюдо Влад Маринеску, президент Паралимпийского комитета Азии Рашед Маджид, генсек Олимпийского комитета России Родион Плитухин и другие.

Азер Алиев и другие представители спортивной элиты провели встречи с министром молодежной политики и спорта Узбекистана Адхамом Икрамовым, генсеком НОК Узбекистана Ойбеком Касимовым и заместителем главы НОК Азизжоном Камиловым. Обсуждались дружеские связи между странами, их укрепление и новые проекты в области спорта.

По мнению Азера Алиева и других иностранных наблюдателей, внеочередные выборы в Узбекистане были организованы на очень высоком уровне.

Напомним, президентские выборы завершились победой действующего главы государства Шавката Мирзиёева, набравшего 87 процентов голосов.