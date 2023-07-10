Что есть Госфонд соцзащиты для азербайджанской экономики? награда нашла своего героя
Мир открыт для примеров успешных реформ и новых инновационных решений, а потому мгновенно реагирует на них и по достоинству оценивает каждое. Очередным подтверждением этому выводу служит высокая оценка социальных реформ, проведенных в Азербайджане за последние годы, полученная на международном уровне.
Не так давно Государственный фонд социальной защиты (DSMF) при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики был награжден очередным сертификатом качества Международной ассоциации социального обеспечения (BSTA).
Параллельно на платформе ООН в качестве примера успешного инновационного решения была представлена подсистема «Труд и занятость», являющаяся одним из важнейших социальных проектов Азербайджана последних лет.
Всего же деятельность Министерства труда и социальной защиты населения была отмечена 35 международными наградами и сертификатами международных организаций.
За последние пять лет, в соответствии с указами и распоряжениями главы государства, Министерство реализовало четыре пакета социальных реформ, в результате которых минимальная заработная плата в Азербайджане была повышена в 2,7 раза, среднемесячная зарплата увеличена на 70 процентов, а медианная - в 2,1 раза, зарплатный фонд и минимальная пенсия были увеличены в 2,5 раза, среднемесячная пенсия - в 2 раза. Что же касается ежегодных средств, выплачиваемых на социальные пособия и пенсии, то они возросли в пять раз.
Еще одним важным достижением в социальной сфере последних лет стало предоставление услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты на основе концепции Агентства DOST, отмеченного «Европейской премией социальных служб» Европейской социальной сети, тремя наградами Международной ассоциации социального обеспечения и сертификатом качества Международной ассоциации пенсионных и социальных фондов.
Именно вследствие успехов Агентства, выбранного финалистом международных конкурсов по двум проектам, а также получившего четыре международных сертификата ISO, авторитетные международные организации ныне поддерживают внедрение бренда DOST в других странах.
За последние годы Государственный фонд социальной защиты (DSMF) также привлек внимание международного сообщества успехами в социальных реформах: DSMF награжден 11 международными наградами, включая полученные в прошлом и нынешнем годах приз «Международная организация 2022 года», «Сертификат превосходства в области социальной защиты за реформы в 2023 году», премию BSTA, три «Сертификата отличия» и другие награды.
В последние годы интерес международных организаций вызвали успехи Азербайджана во внедрении в социальную сферу комплекса электронных услуг. В частности, более 140 из 153 услуг Министерства труда и социальной защиты населения (то есть, свыше 90 процентов) стали электронными. С 2019 года в социальной сфере был создан 51 проактивный сервис, а также проведено 715 тысяч проактивных назначений. В электронном режиме открыто более 700 тысяч индивидуальных кабинетов. Благодаря отлаженной работе электронных систем, учреждение ответило за период с 2018 по 2023 годы на 64 миллиона заявок.
В настоящее время электронные системы Министерства интегрируются с информационными базами различных учреждений, а общее количество обращений в централизованные электронные информационные средства Министерства труда и социального обеспечения составило за 2018-2023 годы 572 миллиона.
Портал «e-sosial.az», созданный указом главы государства от 5 сентября 2018 года, а также портал ƏMAS были удостоены в этом году наград «Проект-чемпион» Международного союза электросвязи, специализированного агентства ООН по ИКТ, а также приза «Цифровой проект года» в конкурсе IDDA Awards.
В результате высоких международных оценок, полученных различными структурами Министерства труда и социального обеспечения населения, можно с уверенностью утверждать, что Азербайджан сегодня занимает одну из лидирующих позиций на мировой арене разработки и реализации социальных реформ.