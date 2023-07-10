«За трудовые успехи»: Путин наградил племянника Кадырова

Уточняется, что 26-летний Хамзат Кадыров отмечен «за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

2 февраля этого года Кадыров назначил своего племянника вице-премьером и министром имущественных и земельных отношений. До этого он занимал должность министра по физкультуре и спорту и был руководителем секретариата (чеченской администрации).

Хамзат — сын старшего брата Рамзана Кадырова Зелимхана, который умер в 2004 году. Тело 29-летнего старшины спецроты МВД обнаружили в спальне его дома в селении Центорой. По официальным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

В 21 год Хамзат Кадыров возглавил Курчалоевский район, затем его избрали в президиум регионального политсовета «Единой России». В мае этого года Хамзату Кадырову вручили медаль Росгвардии «За содействие». Ее дают «отличившимся в выполнении задач, возложенных на войска национальной гвардии».