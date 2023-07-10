НАТО перебросит к границам с Россией 30 тысяч солдат

Страны НАТО готовятся вчетверо расширить военное присутствие вблизи границ России в ответ на угрозы российских властей.

Как сообщает The New York Times, численность сил в 8 странах восточного фланга Североатлантического альянса будет увеличена почти до 40 тысяч солдат.

Сейчас боевые группы, размещенные на Востоке НАТО, насчитывают в общей сложности немногим более 10 тысяч военных. По итогам саммита в Вильнюсе лидеры блока должны утвердить решение увеличить их численность до 4-5 тысяч в каждой из стран (32-40 тысяч человек суммарно). В частности, Германия перебросит дополнительно 4 тысячи солдат Бундесвера на постоянное место дислокации в Литву, а Канада - 1,2 тысячи военных в Латвию.