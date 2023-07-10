Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 00:15

После начала войны в Украине весь мир, буквально, заболел темой, о которой раньше и подумать не мог – где именно проходит грань между «хорошими» русскими и «плохими»? Вопрос, отмечу, далеко не праздный. Особенно, если учитывать, что от ответа на него зависит миграционная политика не столько даже стран, сколько целых континентов. Как относиться к русским, в том числе, к тем, кто пытаются покинуть страну? Приветствуем ли мы их за нежелание жить в стране-оккупанте, или, все-таки, российский паспорт – это удостоверение личности безнадежно прокаженного? Единого подхода к этому вопросу нет. По поводу явных политических беженцев, правозащитников и инакомыслящих журналистов все более или менее понятно – их, вроде бы, принимают и приветствуют. А вот со всеми остальными определенности пока нет.

Логика «хорошего русского» Бросается в глаза отсутствие единого подхода. К примеру, в одной и той же стране студент или иммигрант не из числа политических, могут оказаться в совершенно разных ситуациях. Но в целом двери западных стран для граждан РФ если и не забиты наглухо гвоздями, то, как минимум, заперты на двойной оборот ключа. А все потому, что мир еще не пришел к общему пониманию того, что такое «хороший русский». И в самом деле, какой он? Как должен выглядеть потенциально «хороший русский», чтобы его могла приветствовать Европа и Америка? Обязательно ли, что это должен быть непримиримый борец с путинским режимом, отсидевший за свои убеждения и помогающий Украине? А если это просто независимо мыслящий молодой человек, представитель среднего класса, которому, с одной стороны, не нравится все, что вокруг него происходит, а с другой, страшно выйти с антивоенным лозунгом на Красную площадь или швырнуть камень в полицейского? А если это просто аполитичный человек, вообще не интересующийся политикой, который бежит из России только потому, что не хочет загреметь на фронт? Является ли его абсолютно естественно нежелание убивать и быть убитым достаточным основанием, чтобы считаться «хорошим русским»?

Вот на этой, последней категории стоит, на мой взгляд, остановиться поподробнее, в особенности, с учетом того, что таких в России – большинство. Время от времени мы со всех сторон слышим критику в адрес россиян, которые, не выступая в целом против войны в Украине, в то же время, категорически против своего участия в ней. Многие из них бегут из страны, а те, кто остался, всеми правдами и неправдами пытаются увильнуть от мобилизации или от какого-либо иного участия в войне и всем, что с ней связано. Таких большинство и их позиция в целом схожа: моя хата с краю, делайте, что хотите, морально я против войны, но меня, пожалуйста, не трогайте: я еще молод, впереди вся жизнь, у меня маленькие дети, ипотека сама себя не оплатит… Если меня убьют на фронте, кто вырастит моих детей, кто выплатит мою ипотеку?!.. Но смерть – это еще сравнительно легкий вариант. А если я стану инвалидом? Мы же знаем, что моей стране на меня будет наплевать, и я навсегда превращусь в обузу для своей семьи. И ради чего все это? Ради Херсона и Запорожья?! Да фиг вам!.. Ход мыслей, конечно, не рыцарский, но в целом понятный без комментариев.

Нация, пораженная имперским синдромом И вот тут очень важно понять, в чем заключается цель цивилизованного мира, то есть, коллективного Запада? Увидеть в россиянах массовый дух героизма и сопротивления политическому диктату или, все-таки, закончить войну? Если второе, то эту категорию населения следует всячески приветствовать и принимать с распростертыми объятиями. Понятно, что эти российские «не герои» восстание против власти в своей стране не устроят. Но тогда, что лучше для достижения победы Украины: чтобы эти молодые люди находились в пешей доступности от военкоматов или, все-таки, где-то там, на бескрайних просторах Европы и Северной Америки? На самом деле, если выйти за рамки стереотипного мышления и задуматься, то главным союзником цивилизованного мира в борьбе за украинскую победу является именно средний класс больших российских городов, привыкший за последние 30 лет к европейскому образу жизни. Сегодня со всей очевидностью понимаешь, что тридцать лет, прошедшие после распада СССР, изменили Россию до неузнаваемости, а западные стандарты потребления подточили главное, на чем держится любая империя – готовность граждан погибать за нее. Поколения русских в возрасте от восемнадцати до тридцати пяти лет решительно не хотят воевать. Они не против войны вообще, им плевать на украинцев, на гуманизм и идеалы справедливости, они – за свою жизнь, за личное благополучие, и в этом, собственно, и заключается самое большое достижение Запада в его взаимоотношениях с Россией. К сожалению, в мире эту реальность осознают пока не все и не полностью. В коллективном сознании мирового сообщества большинство русских по-прежнему воспринимается как нация, насквозь пораженная имперским синдромом. В значительной степени это соответствует действительности. Однако есть нюансы, и вот это уже – нечто новое и пока слабо изученное. Комфорт и сытая жизнь в крупных городах привели к тому, что в среде городского среднего класса и молодежи русский имперский синдром претерпел существенные изменения. Да, большинство представителей этой нации испытывают ностальгию по великому прошлому своей страны, и в этом чувстве в значительной степени присутствует имперское высокомерие. Однако под влиянием современного образа жизни само понятие «имперскость» претерпело значительные изменения. Для представителей среднего класса это уже просто вопрос культурной идентичности, привычка, дань прошлому, если хотите, но никак не руководство к действию. Грубо говоря, падения на амбразуру врага с криком «За Родину, за Сталина!» вы от них точно не дождетесь.

Феномен Демушкина Неважно что вы накопаете на убежденных русских либералов, которых время от времени ловят на разного рода некрасивых высказываниях, сделанных, главным образом, в прошлом. К примеру, Навальному не могут простить «грызунов» в августе 2008 года, а Ходорковскому - неудачного заявления о готовности воевать за Кавказ, которое он сделал сразу после путинской амнистии. У любого русского политика всегда найдется что-то подобное, но надо понимать, что это – как раз и есть вопрос культурной идентичности и восприятия себя, как представителя большой нации. Все на свете меняется, и все на свете имеет оттенки. К примеру, есть имперскость, так сказать, «лайт», облегченный вариант, а есть и имперскость Дугина – тяжелая, железобетонная и опасная для всего мира. И то и другое имперскость, но разница между ними - световые годы. Для меня символом эволюции российского имперского мышления является националист Дмитрий Демушкин, который считает русских, украинцев, и белорусов единым народом, но при этом занимает решительно антивоенную позицию. Это - националист новой закваски, призывающий объединить три славянских государства путем мягкой силы, экономических рычагов и выгодного сотрудничества, но никак не военным путем.