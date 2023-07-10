Байден встретится с Эрдоганом и Зеленским

Глава Белого дома Джо Байден на полях саммита НАТО в Вильнюсе намерен провести встречи с президентами Турции и Украины - Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Зеленским. Об этом пишет Politico.

«Среди запланированных встреч президента Байдена на полях саммита НАТО в Вильнюсе в течение следующих двух дней: президент Турции Эрдоган, президент Украины Зеленский», – говорится в публикации.

10 июля президент США Джо Байден прибыл в Вильнюс, где примет участие в саммите НАТО. Внушительный кортеж Байдена, который насчитывает 41 машину, проехал по улицам Вильнюса к отелю «Кемпински» в центре столицы, где американский президент и представители США будут находиться до окончания саммита НАТО.