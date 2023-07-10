Путин разрешил Пригожину сохранить часть операций в Африке

Речь идет о деятельности «Вагнера» в Центральноафриканской Республике (ЦАР). По словам одного из собеседников агентства, разрешение на продолжение операций ЧВК в Африке дал президент РФ Владимир Путин.

По данным агентства, Минобороны РФ не может взять на себя операции «Вагнера» в ЦАР. Кроме того, российскому военному ведомству потребуются частные подрядчики для достижения целей Москвы в Судане и других странах.

Другой источник Bloomberg полагает, что Путин позволит остаться в Африке тем группировкам «Вагнера», которые могут окупить себя. Остальные Кремль намерен взять под свой контроль.

Ранее The Wall Street Journal (WSJ) сообщал, что российские власти решили взять под контроль наемников ЧВК «Вагнер» за рубежом. Делегации МИД РФ летали в ЦАР, а также Мали и Сирию, чтобы заверить своих партнеров, что «операции», которые ранее выполнялись силами наемников, продолжатся, но уже под другим руководством. По данным Reuters, несколько сотен наемников «Вагнера» покинули ЦАР после мятежа, однако власти страны объяснили это ротацией.