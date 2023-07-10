Здоровье находящегося в лондонской тюрьме Белмарш более четырех лет Джулиана Ассанжа ухудшается. Об этом сообщила журналистам в Женеве жена основателя организации WikiLeaks Стелла Морис-Ассанж.

«Его здоровье неуклонно ухудшается, - сказала она на пресс-конференции в Швейцарском клубе прессы. - Это происходит, если находишься в заключении, особенно если это продолжается долго».

Морис-Ассанж заявила, что в октябре прошлого года ее муж перенес «небольшой инсульт», и сейчас он «на лекарствах». «Безусловно, его физическое здоровье ухудшается, и я крайне обеспокоена тем, что что-то может случиться», - отметила Морис-Ассанж.

Она расценивает судебное преследование мужа как «грубое попрание норм, существующих на протяжении 70 лет».

Джулиан Ассанж был взят под стражу и помещен в тюрьму Белмарш после того, как его выдворили с территории посольства Эквадора в Лондоне в апреле 2019 года. Уже больше четырех лет Вашингтон добивается у Лондона его экстрадиции в США, однако защита Ассанжа предпринимает все новые попытки этого не допустить. 52-летнему Ассанжу в Соединенных Штатах инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит 175 лет тюремного заключения.