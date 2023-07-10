Зеленский: Украина будет в НАТО...

Украина станет членом НАТО после окончания войны, заявил президент страны Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, посвященном саммиту альянса.

«Все всё понимают. Каждый лидер, каждое государство. Даже если озвучиваются разные позиции, все же очевидно, что Украина заслуживает быть в альянсе. Не сейчас - сейчас война, но нам нужен четкий сигнал. И сигнал нужен именно сейчас», - заявил Зеленский.

«Сейчас еще идет работа над вордингом, то есть над конкретными словами такого подтверждения, но мы уже понимаем факт - Украина будет в альянсе, мы работаем над тем, чтобы алгоритм членства стал максимально ясным и быстрым», - подчеркнул президент Украины.