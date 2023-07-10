Теперь в Германии осквернили Коран

В городе Маульбронн на юго-западе Германии неизвестные сожгли Коран и бросили его перед мечетью. Об этом сообщили в Турецко-исламском союзе религиозных учреждений в Германии.

Anadolu передает, что инцидент произошел ночью 8 июля у мечети «Мимар Синан». Злоумышленники подожгли священную для мусульман книгу и выбросили горящий Коран из окна движущегося автомобиля. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения.

По словам представителя союза, в связи со случившимся подано заявление в полицию.