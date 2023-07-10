Азербайджанец Орхан Ибадов признан гением во Франции наши за бугром, фото/видео
На проходившем с 30 июня по 1 июля в университете города Лилль открытом чемпионате Франции по запоминанию, в котором приняли участие более 50 претендентов из 15 стран мира, титул сильнейшего завоевал азербайджанец Орхан Ибадов.
По словам победителя, соревнование в Лилле имело для него особое значение, поскольку совпало с напряженной политической ситуацией между Азербайджаном и Францией. Не случайно, став победителем, Орхан собирался обратиться с посланием к французской публике, следившей за ходом чемпионата, в ходе которого предвзятость организаторов к представителю Азербайджана. ощущалась на протяжении всего конкурса.
В первый день соревнований после Орхан занимал четырех конкурсов только пятое место, а лидировал француз Сильвен Арвидье, опережавший нашего земляка на 400 очков.
Однако во второй день Ибадов сократил до минимума отставание от Арвидье, а в ходе последнего конкурса сумел опередить лидера на 9 очков и стать чемпионом.
Как рассказал Орхан, победа досталась ему в тяжелейшей психологической обстановке. Дело в том, что перед последним конкурсом организаторы турнира, знавшие, что Ибадов в этой дисциплине сильнее Сильвена Арвидье, грубо нарушили международные правила турниров по запоминанию, неожиданно объявив перерыв на фотосессию, явно стремясь ослабить внимание Орхана. Тем не менее, наш соотечественник сохранил самообладание, обогнал Сильвена и стал победителем Открытого чемпионата Франции.
Отметим, что в 2017 году Орхан Ибадов стал чемпионом проходившего в Стамбуле международного конкурса «Мемориал», затем выиграл еще несколько международных турниров, в числе которых был и Открытый чемпионат Германии.
Следует напомнить, что 37-летний Орхан Ибадов считается одним из ведущих в мире экспертов в области памяти и образования. В настоящее время он входит в мировую десятку людей, обладающих наиболее феноменальной памятью.
Ибадов известен своей теорией «Четыре мозга», согласно которой каждый человек должен использовать разум исключительно для основных функций, а для второстепенных целей — вспомогательные участки мозга.
В настоящее время Орхан Ибадов работает консультантом по развитию образования в ряде учебных заведений Европы и Юго-Восточной Азии. Он регулярно проводит в Испании и в других стран Европы корпоративные и индивидуальные тренинги по укреплению памяти, мозга и продуктивности мышления.
По профессии Ибадов юрист, в 2001-2007 годах учился на юридическом факультете Бакинского государственного университета.