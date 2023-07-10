Тамилла Алиева, собкор 02:20

На проходившем с 30 июня по 1 июля в университете города Лилль открытом чемпионате Франции по запоминанию, в котором приняли участие более 50 претендентов из 15 стран мира, титул сильнейшего завоевал азербайджанец Орхан Ибадов. По словам победителя, соревнование в Лилле имело для него особое значение, поскольку совпало с напряженной политической ситуацией между Азербайджаном и Францией. Не случайно, став победителем, Орхан собирался обратиться с посланием к французской публике, следившей за ходом чемпионата, в ходе которого предвзятость организаторов к представителю Азербайджана. ощущалась на протяжении всего конкурса.

В первый день соревнований после Орхан занимал четырех конкурсов только пятое место, а лидировал француз Сильвен Арвидье, опережавший нашего земляка на 400 очков. Однако во второй день Ибадов сократил до минимума отставание от Арвидье, а в ходе последнего конкурса сумел опередить лидера на 9 очков и стать чемпионом. Как рассказал Орхан, победа досталась ему в тяжелейшей психологической обстановке. Дело в том, что перед последним конкурсом организаторы турнира, знавшие, что Ибадов в этой дисциплине сильнее Сильвена Арвидье, грубо нарушили международные правила турниров по запоминанию, неожиданно объявив перерыв на фотосессию, явно стремясь ослабить внимание Орхана. Тем не менее, наш соотечественник сохранил самообладание, обогнал Сильвена и стал победителем Открытого чемпионата Франции. Отметим, что в 2017 году Орхан Ибадов стал чемпионом проходившего в Стамбуле международного конкурса «Мемориал», затем выиграл еще несколько международных турниров, в числе которых был и Открытый чемпионат Германии.