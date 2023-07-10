В Молдове разгромили связанную с Россией агентурную сеть

В Молдове разоблачили и ликвидировали агентурную сеть, которая занималась государственной изменой и шпионажем с целью дестабилизации ситуации и оказания влияния на политические процессы в государстве. Об этом заявил глава Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мастяцэ, передает News Maker.

По данным спецслужб, фигурантами уголовного дела являются граждане Молдовы и РФ. В частности, среди подозреваемых двое россиян.

«Нам удалось ликвидировать агентурную сеть, причастную к государственной измене и шпионажу. Передано в суд уголовное дело о государственной измене и шпионаже, возбужденное в отношении группы лиц, готовившихся для дестабилизации ситуации в стране», - рассказал Мастяцэ на пресс-брифинге.

Глава Службы добавил, что в Молдову через неофициальные сети переводов из РФ поступило около 500 тысяч долларов.

После пресс-брифинга Мастяцэ 10 июля ситуацию прокомментировали в посольстве РФ в Молдове. Российские дипломаты заявили, что «с недоумением» узнали о данном «шпионском скандале» от СМИ. В заявлении посольства утверждается, что «Россия, в отличие от Запада, уважает суверенитет других государств и не вмешивается в их внутренние дела». Ситуацию с уголовным делом о шпионской сети, в котором фигурируют двое граждан РФ, в дипведомстве связали со «скоординированной антироссийской линией коллективного Запада».