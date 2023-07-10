Фархад Мамедов, автор haqqin.az 02:38

Гагик Мелконян, депутат парламента Армении от правящей партии «Гражданский договор» обвинил Россию в том, что она «…отдала Азербайджану Лачинский коридор и вообще все», а также возложил на Россию ответственность за вооруженное обострение на армяно-азербайджанской границе в сентябре прошлого года. Касаясь пункта о контроле ФСБ России за транспортными коммуникациями между Азербайджаном и Нахчываном, включенном в трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года, Мелконян сказал в интервью армянской службе «Радио Свобода», что дороги и коммуникации «могут быть открыты», но под контролем Армении, а не России.

Свои заявления депутат обосновал тем, что «Россия обманула Армению». «Во время войны осенью 2020 года русские построили свои базы на дорогах, ведущих в Ехегнадзор и Джермук, а также перебросили в Зангезур большое количество военнослужащих, - отметил Мелконян. - Но эти войска ни во что не вмешивались». Депутат сообщил, что в сентябре 2022 года, когда начались бои на границе, и азербайджанская армия продвинулась в направлении Джермука и Вардениса (так армяне называют Басаркечер - ред.), за три-четыре часа до начала боевых действий русские покинули свои базы. «Россияне отдали и Лачинский коридор, отдали все, и не защитили ни одного пункта договора, кроме того, что теперь есть еще проблема с Лачинским коридором, - с негодованием воскликнул провластный депутат. - Вся их цель заключается в том, чтобы отдать азербайджанцам коридор (речь о Зангезурском коридоре —ред.) Мы должны быть сильными, не позволять, чтобы там стояли какие-либо войска. Это наша территория, мы сами должны ее защищать и обеспечивать её безопасность».

Следует отметить, что 25 мая текущего года, в ходе трехсторонних переговоров в Москве между президентом России Владимиром Путиным, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, было объявлено о прогрессе в восстановлении железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Нахчываном. На той встрече, в ответ на выступление Пашиняна, президент Азербайджана заявил, что рассмотрение идеи Зангезурского коридора, как территориальной претензии к Армении есть ни что иное, как «плод диких фантазий». На самом деле под существительным «коридор» подразумевается общепринятый термин, используемый при упоминании международных транспортных сообщений. Таким образом, отговорок для отказа открыть коридор у Армении не осталось: сразу после встречи в Москве состоялось заседание трехсторонней комиссии на уровне вице-премьеров, в ходе которого, за исключением ряда технических вопросов по восстановлению железнодорожного сообщения, стороны объявили о достижении общей договоренности.