Азербайджанская диаспора в Шуше

28-е июня и 8 июля состоялась 8-я и 9-я поездки представителей диаспоры, отдавших предпочтение проведению летних каникул в Азербайджане по случаю 21-й годовщины со дня создания Государственного комитета по работе с диаспорой и 5-й годовщины Фонда поддержки азербайджанской диаспоры, в культурную столицу Азербайджана - Шушу.

В поездке, состоявшейся уже в девятый раз в рамках проекта “Мы находимся в Шуше благодаря железному кулаку”, приняли участие более 100 представителей диаспоры из 24 стран.

В программу поездки по традиции было включено посещение площади “Базарбаши”, Джыдыр дюзю, площади, где размещены “Расстрелянные памятники”, места подписания Шушинской декларации, дома Хуршидбану Натаван, “Родника Ханской дочери”, мавзолея Моллы Панаха Вагифа, памятника Узеиру Гаджибекову, дома-музея Бюльбюля, Гянджинских ворот, мечетей Саатлы, Ашагы и Юхары Говхарага и других достопримечательностей. Представители диаспоры были проинформированы о работе по реконструкции и благоустройству, проводимой в Шуше, являющейся жемчужиной Карабаха.