Скандал на BBC

Обвинения были выдвинуты еще в мае, однако обнародованы они были только в пятницу. 8 июля, в публикации британского таблоида Sun, поговорившего с матерью тинейджера.

В Великобритании продолжается скандал вокруг обвинений в адрес ведущего BBC (личность не указывается) в том, что он якобы платил некоему тинейджеру за фотографии сексуального характера. В понедельник адвокат этого человека назвал прозвучавшие в прессе обвинения «чушью». Об этом пишет BBC.

Газета написала, что сотрудник корпорации на протяжении трех лет платил этому тинейджеру за откровенные фотографии, перечислив в общей сложности 35 тыс. фунтов стерлингов (около 45 тыс. долларов).

Как пишет Sun, выплаты начались, когда тинейджеру было 17 лет, сейчас ему 20. По словам матери, ее ребенок согласился на непристойное предложение, потому что пристрастился к наркотикам и остро нуждался в деньгах на их приобретение.

В понедельник, 10 июля, газета рассказала, что ведущий, о котором идет речь, уже после публикации якобы дважды в панике звонил подростку и просил его позвонить матери и убедить ее, чтобы она остановила ход расследования.

В понедельник вечером BBC получила письмо от адвоката тинейджера. В нем говорится, что заявление матери, ставшее причиной скандала, является «чушью». В письме также сообщается, что еще в пятницу вечером «потерпевший» отправил опровержение в редакцию Sun, заявив, что все, в чем обвиняют телеведущего, «это неправда». Однако, по словам адвоката, «неуместная статья» все-таки была опубликована.

Sun утверждает, что видела «доказательства, подтверждающие их опасения», и что теперь BBC «должна провести надлежащее расследование».

BBC неизвестно имя тинейджера, ее представители не разговаривали с ним напрямую. Гендиректор BBC Тим Дэви призвал соблюдать осторожность и не наполнять соцсети слухами, которые могут испортить репутацию невинных людей. Он также сказал, что «…сотрудник, о котором идет речь, от работы отстранен».

К осторожности призвала и министр внутренних дел Британии Суэлла Браверман, отметив, что, прежде чем делать однозначные выводы, следует тщательно во всем разобраться.