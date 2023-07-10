С начала функционирования погранично-пропускного пункта «Лачин» на границе с Арменией были созданы необходимые условия для перемещения через границу транспортных средств, принадлежащих Международному комитету Красного Креста (МККК), путем прохождения надлежащего пограничного и таможенного контроля. Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Азербайджана.

Так, 1 июля 2023 года около 16:41 в салоне въехавшего из Армении в Азербайджан транспортного средства марки «Рено» с номерным знаком 35VX480, управляемого гражданином Армении Артуняном Гариком (паспорт: АТ0573343, дата рождения: 17.06.1976), пограннарядом были обнаружены и задержаны 15 незадекларированных мобильных телефонов, спрятанных среди ручной клади.

3 июля.2023 года около 15:52 в салоне въехавшего из Армении в Азербайджан транспортного средства марки «УАЗ» с номерным знаком 768UU22, управляемого гражданином Армении Григоряном Врежем (паспорт: AU040291, дата рождения: 12.04.1977), поограннарядом были обнаружены и задержаны 115 незадекларированных экранов мобильных телефонов, 10 плат мобильных телефонов, 120 блоков питания для мобильных телефонов, 1 экранный клей, спрятанные среди ручной клади.

5 июля 2023 года около 16:10 в салоне въехавшего из Армении в Азербайджан грузового транспортного средства марки Iveco с номерным знаком 711FF11, управляемого гражданином Армении Арутюняном Сасуном (паспорт: AU0219416, дата рождения: 26.04.1981), были обнаружены и задержаны 848 пачек сигарет 17 наименований, а также в запасном в топливном баке утаенные 320 литров бензина.

В тот же день около 16:54 в салоне въехавшего из Армении в Азербайджан грузового транспортного средства марки DAF с номерным знаком 37FF609, управляемого гражданином Армении Мусаэляном Вакифом (паспорт: AU031091, дата рождения 04.12.1959), были обнаружены и задержаны 125 пачек сигарет 5 наименований, а в запасном топливном баке – утаенные 1000 литров бензина.

Хотя МККК был предупрежден об этом по официальным каналам, противоправные действия повторялись, а необходимые шаги по их устранению не предпринимались, отмечается в сообщении.

В ГПС сообщили, что использование транспортных средств, принадлежащих МККК и осуществляющих медицинскую эвакуацию, для контрабанды является грубым нарушением законов Азербайджана, а также злоупотреблением доверием Азербайджана к гуманитарной организации МККК.

В связи с фактами контрабанды возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, до проведения необходимых следственных мероприятий переход через ППП «Лачин» на границе временно приостановлен. Все факты контрабанды были задокументированы оперативными снимками на месте.