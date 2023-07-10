Заявление Минобороны Азербайджана: на границе и в Карабахе неспокойно

Министерство обороны Азербайджана сообщает об обстреле позиций азербайджанской армии вооруженными силами Армении и армянскими незаконными вооруженными формированиями (НВФ) в зоне временной дислокации российских миротворцев на территории Карабах ского региона Азербайджана.

Согласно сообщению, 10 июля с 17:10 до 20:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Араздеен Ведийского района и Гыхы Кафанского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Гейдарабад Садаракского района и Нюргют Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

Кроме того, члены армянских НВФ на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Ходжалинского и Ходжавендского районов.

В Минобороны Азербайджана отметили, что подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры в указанных направлениях.

Также члены армянских НВФ пытались установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении в Ходжалинском, Ходжавендском и Кельбаджарском районах.

В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены, заявили в ведомстве.