ЧВК «Вагнер» пыталась захватить ядерное оружие

Во время марша на Москву 24 июня часть наемников ЧВК «Вагнер» направилась к укрепленной базе российской армии, на которой хранится ядерное оружие, пишет Reuters, проанализировав видео перемещений группировки и поговорив с местными жителями.

По данным агентства, «вагнеровцы» дошли до поселка Таловая в Воронежской области, где с ними вступили в бой российские военные. Как раз рядом с этим местом был сбит один из вертолетов Минобороны Ка-52. Целью наемников было прорваться к базе «Воронеж-45».

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил Reuters, что мятежникам удалось пробиться к базе с ядерным оружием. По его словам, «вагнеровцы» собирались заполучить небольшие ядерные заряды, которые можно переносить в рюкзаке. Буданов утверждает, что таким образом мятежники хотели «поднять ставки».

Ядерное оружие, которое можно переносить в рюкзаке, создавалось в эпоху холодной войны, и к началу 1990-х годов Россия и США договорились уничтожить его, напоминает Reuters. Однако бывшие чиновники США, отвечавшие за ядерное нераспространение, допускают, что Россия могла нарушить обещание.

Версию Буданова частично подтвердил близкий к Кремлю источник со связями среди военных. По его словам, ЧВК «Вагнер» «удалось попасть в зону особого внимания». «Американцы были взволнованы, потому что там хранятся ядерные боеприпасы», — добавил собеседник.

Инцидент вызвал озабоченность в Кремле и способствовал скорейшим переговорам с мятежниками при посредничестве президента Беларуси Александра Лукашенко.