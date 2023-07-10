Турция и Запад совершают взаимные реверансы

Состоялся телефонный разговор между министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером и министром обороны США Ллойдом Остином, сообщило Министерство национальной обороны Турции.

Было отмечено, что в ходе встречи были обсуждены вопросы двусторонней региональной обороны и безопасности.

Также в ходе встречи обсуждалось членство Швеции в НАТО и поставки, а также модернизация F-16.

Тем временем телеканал CNN Türk сообщил, что парламент Турции может ратифицировать вступление Швеции в НАТО до конца следующей недели.

На фоне этих событий генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует любой диалог между Турцией и США относительно поставок Анкаре истребителей F-16, подчеркнув, что НАТО всегда выступала за отмену ограничений на военные поставки среди союзников.