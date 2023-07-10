Карабахские сепаратисты бегут с тонущего корабля

Обе дочери главаря карабахских сепаратистов Араика Арутюняна покинули Карабах, сообщают армянские СМИ.

Зять Арутюняна, который был сотрудником «Государственной службы по чрезвычайным ситуациям», был уволен и также покинул Карабах.

Армянские СМИ попытались связаться с так называемым «пресс-секретарем» Арутюняна, но тот ответил, что «не уполномочен комментировать подобные вопросы».