Объявленная сетью магазинов «Kontakt» акция «Шеш-Гоша» со всеми ее волнительными моментами продолжается. Уже тысячи покупателей сети «Kontakt» приняли участие в акции и вернули до 100% стоимости купленных ими товаров. Суперприз - электромобиль Volkswagen ID.4 нашел своего первого владельца. Так, жительница Габалинского района Гюляра Джалалова выиграла электромобиль, бросив «шеш гоша» в финале прошлой недели. Всего в рамках акции было выиграно 220 352 маната.

В прошлую субботу в финал недели вышли еще 4 человека. Финалисты в последний раз бросили кости за Volkswagen ID.4. Они не смогли выбросить «шеш-гоша» (6/6) и довольствовались призом в 100% стоимости купленного товара, хотя были очень близки к выигрышу электромобиля с комбинациями 6/5, 5/4, 3/2 и 2/1.

Если вы тоже желаете вписать свое имя в список счастливчиков, зайдите в любой из магазинов «Kontakt» до окончания акции и купите любой товар за наличные, с рассрочкой на 3 платежа или в кредит. Затем, испытав удачу на стенде «Шеш-Гоша» в том же магазине:

Верните до 100% стоимости купленного вами товара, выбросив «Шеш»;

И самое главное, получите бесплатно электромобиль Volkswagen ID.4, выбросив «Шеш-Гоша»!

Иногда достаточно бросить игральные кости, чтобы удача вам улыбнулась. Впервые в Азербайджане у вас есть шанс получить в качестве приза электромобиль.

Подробную информацию об акции можно получить здесь.