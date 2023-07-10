В Азербайджане задержаны нигерийцы фото; видео

Задержаны граждане Нигерии, совершившие мошенничество в отношении граждан Азербайджана, сообщили в пресс-службе МВД.

На основании поступивших в МВД многочисленных жалоб сотрудниками полиции были установлены личности граждан Нигерии: Эджиофора Оньекачу Бенедикта и Эмере Оньебучи Кристиантуса, присвоившие обманным путем у граждан крупные суммы денег посредством мессенджера Telegram.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.