В Азербайджане задержаны нигерийцы фото; видео
Задержаны граждане Нигерии, совершившие мошенничество в отношении граждан Азербайджана, сообщили в пресс-службе МВД.
На основании поступивших в МВД многочисленных жалоб сотрудниками полиции были установлены личности граждан Нигерии: Эджиофора Оньекачу Бенедикта и Эмере Оньебучи Кристиантуса, присвоившие обманным путем у граждан крупные суммы денег посредством мессенджера Telegram.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
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