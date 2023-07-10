В Баку пополняют ряды учителей

С 11 июля стартовал тестовый этап конкурса по приему на работу учителей на 2023-2024 учебный год.

На первую сессию экзаменов по математике было приглашено 4400 кандидатов, на вторую сессию по физкультуре и химии - 5430 кандидатов.

Тестовые экзамены, в которых примут участие около 58 тысяч кандидатов, пройдут 11-15 июля в 29 экзаменационных центрах 13 городов страны.

Следует отметить, что целью организации конкурса по приему учителей на работу является отбор образованных и квалифицированных учителей.

Желаем успехов всем кандидатам, участвующим в тестовом этапе!