Уничтожен очередной российский генерал

В районе оккупированного Бердянска Запорожской области Украины был ликвидирован российский генерал-лейтенант Олег Цоков, сообщил в своем телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Сообщают, что сегодня в районе Бердянска, был ликвидирован российский генерал-лейтенант Цоков Олег Юрьевич», - написал он.

По словам Андрющенко, в сентябре 2022 года Цокова уже ранили, но он выжил.

«Сейчас говорят, что могилизация произведена окончательно», - добавил советник мэра.